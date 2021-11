Empresa de consultoria promove cursos sobre as eleições em Rio Branco; saiba mais

Começa amanhã, sexta-feira (12), no Hotel Nubile Suites Gran Lummi (Avenida Ceará), em Rio Branco, um curso sobre as mudanças na legislação eleitoral em relação ao pleito de 2022. O público alvo são políticos interessados em obter mandados no ano que vem, além de seus assessor e estrategistas.

A promoção é da Coelho Consultoria Política e capacitação Profissional, com a participação de palestrantes que vão discorrer sobre diversos temas.

Entre os temas a serem abordados, estão ‘As principais mudanças na Legislação Eleitoral para 2022”; “pré-Campanha: o que pode ser feito”; “Planejamento e Organização de Campanha”; “Marketing Político nas Redes Sociais” e “os Cuidados na Prestação de Contas”.

Entre os palestrantes estão o professor e consultor político Carlos Coelho, que vem a ser membro da Associação Brasileira de Consultores Políticos do Brasil, com pós-graduação em Poder Legislativo pela PUC (Pontifício Universidade católica) de Minas Gerais e especialista em Planejamento e Estratégia Eleitoral. Outro palestrante e Thales Faria, bacharel em Direito e pós-graduando em Direito Eleitoral, além de consultor político e membro da Associação dos Consultores Políticos do Brasil, além de conhecedor de prestação de contas eleitorais e de mídias sociais.

O terceiro palestrante Tácio Farias, advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seccional d e Rondônia, também membro da Associação dos Consultores Políticos do Brasil. A quarta palestrante será a jornalista Gina Menezes, do site “Folha do Acre”, e especialista em Marketing Digital e em marketing de resultado.

A coordenação do curso diz que as vagas são limitadas e que osn interessados podem participar mediante pagamento de R$ 200,00 através do Pix com CNPJ de número 15.682/0001-83, do banco do Brasil.