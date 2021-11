Empresário comemora sucesso de público em show de vocalista do Forró Boys em Rio Branco

Com motivos de sobra para festejar, o empresário acreano Rafinha Cavalcante comemora o sucesso do show do cantor “Roger Sound Boys” realizado no dia 14 de novembro, no último domingo, no Balneário e Restaurante Ilha do Sol em Rio Branco.

Em poucos dias, Rafinha e sua equipe organizaram o evento que reuniu centenas de pessoas. Em entrevista ao ContilNet, Rafinha fala da gratidão a todas as pessoas que prestigiaram o evento: “Gratidão a todos! Superamos os empecilhos previsto. Pouco tempo que eu tive, da data que comprei o show, aproveitando a ocasião que ele já estava aqui no Acre. Tive menos de quinze dias para fazer acontecer o evento. Quando falo acontecer, é preparar toda logística né, (estrutura, venda e logística), e também o tempo, pois esse mês de novembro é tempo de chuva. E para graça de Deus, não choveu e nem fez sol, e ainda batemos o recorde de venda no dia, foram mais de trezentos ingressos vendidos no dia”, comentou.

O empresário ainda adiantou ao site que breve estará divulgando em suas redes sociais novidades e um novo show nacional: “Já temos outro evento confirmado. Não posso dar mais informações, mais aguarde que já temos 99% uma conversa com uma atração nacional”, destacou.

Rafinha também comemorou a tranquilidade do evento, que reuniu famílias e não registrou ocorrências de violência. “Não teve ser quer uma briga, pela benção de Deus. O show começou às 17:30h em ponto e encerrou 19:20h em ponto, pois os mesmos tinham agenda em Sena. Em nossas redes sociais recebemos elogios pela segurança e tranquilidade do evento”, destacou.

Confira momentos do show: