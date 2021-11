Empresário confirma que Marília Mendonça deixou conteúdos inéditos

A morte trágica e repentina de Marília Mendonça deixou um buraco gigante no coração dos fãs e na música brasileira. Como muitos fãs especulavam, Wander Oliveira, dono da Work Show, confirmou em entrevista a Leo Dias que a cantora deixou muito material inédito, incluindo algumas gravações. O destino desses conteúdos, no entanto, vai depender do desejo da família da artista.

Assim como o destino desse material novo, o futuro do projeto Patroas, com Maiara e Maraisa, só deve ser definido após uma conversa com dona Ruth, mãe da Rainha da Sofrência, e Murilo Huff, ex-namorado da cantora. Wander Oliveira, dono da Work Show, garante que o bem sucedido projeto que unia Marília à dupla de amigas vai continuar, embora ainda existam dúvidas sobre o formato. “A gente não sabe ainda o formato, eu preciso ainda falar com a Dona Ruth, preciso ainda falar com o Murilo, que são as pessoas ligadas à Marília, ao Leo (filho de Marília e Murilo), para entender qual é o desejo deles, a gente não pode fazer nada que não seja o desejo da família”, comenta o empresário. De acordo com Wander, o principal nesse momento é agir de acordo com o que a família da artista deseja.