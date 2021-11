Empresários do setor gráfico no Acre planejam ações para 2022

Empresários do setor gráfico do estado estiveram reunidos no fim da tarde de sexta-feira, 12, na sede da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), para planejar as ações do segmento para o ano de 2022. Na ocasião, eles avaliaram a participação de alguns representantes acreanos na Fespa Brasil, importante feira do setor que acontece todos os anos em São Paulo.

A reunião foi liderada pelo presidente em exercício da FIEAC e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre (Sindigraf), José Afonso Boaventura, e contou ainda com a participação, de forma virtual, do presidente da Associação Nacional das Indústrias Gráficas e da Comunicação (Andigraf), Roberto Carlos Moreira, que falou aos empresários sobre as principais tendências tecnológicas e perspectivas do segmento.

“O Sindigraf tem se esforçado para melhorar a atuação das indústrias gráficas do Acre. Temos tido uma importante parceria com a FIEAC e o Sebrae em diversas atividades e isso tem sido primordial para que as empresas do nosso ramo possam continuar suas operações e gerem emprego no estado”, destacou José Afonso Boaventura.

Segundo ele, é essencial que as empresas se preparem para 2022, pois será um ano de boas perspectivas para o setor gráfico. “Teremos eleições, o que deve aquecer e aumentar a demanda do nosso segmento. Temos que nos organizar quanto à matéria-prima, há expectativa de as indústrias gráficas serem inseridas no programa de Compras Governamentais do Estado, e com isso temos que estar organizados, capacitados e prontos para esse momento”, frisou o presidente em exercício da FIEAC e do Sindigraf.

Para a empresária Jaqueline Costa de Oliveira, a reunião foi proveitosa, já que foram discutidas tendências e novidades da área de impressão digital e também foi feito um planejamento de ações para o próximo ano.

O assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assurbanipal Mesquita, esteve presente no encontro e reforçou que 2022 tem tudo para ser um ano positivo para o setor gráfico. “Estamos empenhados, trabalhando em parceria com o Sindigraf e o Sebrae, para contribuir com o desenvolvimento da indústria gráfica acreana. Estamos otimistas quanto ao programa de Compras Governamentais e também formatando novos cursos e capacitações para qualificar cada vez mais os empresários e a mão de obra do setor”, salientou.