Enem: RBTrans vai reforçar frota de ônibus em Rio Branco neste domingo

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) acontece neste domingo (21). Para atender os mais de 17 mil acreanos que devem fazer as provas, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), elaborou o Plano de Operação do Transporte Público que será executado durante a realização do exame.

“As provas serão realizadas em todas as regionais da Capital, justificando, portanto, a necessidade de reforço da frota do transporte coletivo nos dias de realização do exame, 21 e 28 de novembro, de acordo com a programação elaborada pela Superintendência”, explica o diretor operacional da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

Serão colocados mais 10 ônibus nas ruas para garantir a fluidez. Caso haja demanda superior à oferta de transporte, as empresas deverão providenciar a imediata entrada de veículos em operação e avisar à RBTrans.

A RBTrans alerta que o descumprimento das regras estabelecidas no plano estará sujeito às penalidades previstas no art. 58 da Lei Municipal nº 332, de 12.01.1982.