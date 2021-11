Entenda por que a cantora Marília Mendonça não terá missa de 7° dia

O dia 12 de outubro (próxima sexta-feira) marca uma semana da morte de Marília Mendonça e outras quatro pessoas em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, que fica no Interior de Minas Gerais. A tragédia chocou o Brasil e a música sertaneja. A despedida da cantora aconteceu no último sábado (06), em um velório aberto ao público em um ginásio na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Já o enterro da sertaneja foi reservado para familiares e amigos.

Um detalhe que pegou muita gente de surpresa é o fato de não haver missa de sétimo dia em homenagem à Marília Mendonça. O motivo é que ela e o tio, Abicieli Silveira Dias Filho, também vítima fatal do acidente aéreo, eram evangélicos, e por isso a cerimônia não será celebrada pela família da cantora sertaneja.

Em relação ao produtor Henrique Ribeiro, o seu corpo dele foi velado e sepultado em Salvador (BA). A pedido da família, uma missa de sétimo dia será celebrada nesta quinta-feira (11) em Goiânia, onde ele morava. O evento será aberto ao público. Não foram divulgadas informações sobre celebrações ao piloto Geraldo Martins de Medeiros e ao co-piloto, Tarciso Pessoa Viana, que estão entre as cinco vítimas fatais do acidente de avião com Marília Mendonça.