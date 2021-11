Equipe da senadora Mailza dá início ao projeto Gabinete Itinerante

Manoel Urbano foi o primeiro município acreano a receber o projeto Gabinete Itinerante da senadora Mailza. Nesta quarta-feira, 17, o prefeito Tanízio Sá (MDB-AC) recebeu o chefe de gabinete da senadora, Artur Neto, onde trataram sobre as emendas destinadas por Mailza para o município.

“Agradecemos este apoio recebido pela senadora, realizando este acompanhamento das emendas, que são muito importantes para realizarmos melhorias na cidade”, destacou Tanízio.

Também participou do encontro o vice-prefeito Toscano Velozo, que destacou a importância deste trabalho para o rápido recebimento dos recursos pelas prefeituras. “Nem sempre as prefeituras dispõem de profissionais que possam fazer este trabalho junto aos órgãos em Brasília e com o apoio do gabinete da senadora, os processos ganham em eficiência”, disse Toscano.

“Este é um projeto idealizado pela senadora e a orientação é que façamos estas visitas técnicas em todos os municípios acreanos. Este foi um encontro produtivo, onde recebemos novas demandas do prefeito Tanízio, para a realização de melhorias no município, como construção de pontes e recuperação de ruas “, explicou Artur.