Equipe de Marília Mendonça é contratada por amigos e irmão da cantora

Os cantores estão reproduzindo a mesma atitude que Marília Mendonça havia tido após a morte de Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em 2015.

Marília dividia com Araújo o mesmo escritório artístico. Após a tragédia que matou o cantor, ela contratou boa parte da equipe do artista, incluindo Henrique Bahia, produtor que morreu junto com ela na queda do avião em Caratinga, Minas Gerais.