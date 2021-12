Escola no AC suspende aulas presenciais após aluno testar positivi para Covid-19

Devido a confirmação, resolveram que as aulas presenciais nos dias 1 a 4 de dezembro, estão suspensas, enquanto os alunos e servidores ficam em observação neste período. Comunicam ainda que estão tomando todas as providencias seguindo os protocolos sanitários.

A direção da Escola Estadual Belo Porvir, localizada no município de Epitaciolândia, é a segunda na fronteira do Acre, que comunica a suspensão das aulas presenciais devido um dos alunos terem testado positivo para o vírus Covid-19.

