Escola Sesc realiza projeto “Baú de Leitura” para incentivar leitura através da recreação

Foi realizado, nos dias 6 e 7 de novembro, o projeto Baú de Leitura, junto a estudantes do ensino infantil e fundamental da escola Sesc. A ação teve como objetivo incentivar a leitura por meio de atividades que giram em torno da literatura e interpretação de texto.

O projeto teve início esse ano, de modo que as professoras disponibilizaram livros e contos a semana inteira para que na sexta–feira os alunos levassem uma pasta contendo os livros. A ideia principal era fazer com que todos lessem no final de semana junto com a família, incentivando assim as crianças a terem o hábito da leitura.

Com base nos livros que mais se identificaram, os alunos escreveram e ilustraram as suas interpretações das histórias com a finalidade de expor os seus trabalhos para a escola.

A diretora da escola, Thays Roma, comentou sobre as atividades realizadas “Nesse sentido nós temos uma preocupação muito grande para que as crianças possam gostar de ler, e não que isso seja algo obrigatório”, disse a diretora.