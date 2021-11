“Esperança”, diz filho de Arlindo Cruz sobre novo tratamento do pai

Arlindinho Cruz, filho do sambista Arlindo Cruz, contou que o pai está em um novo tratamento de saúde. Em 2017, o sambista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e desde então passou por diversos tratamentos. Hoje ele reage a estímulos e interage com expressões.

No ‘Encontro’, ele contou como Arlindo reage ao novo tratamento. “Ele está assistindo a gente, está melhor. Está fazendo tratamento novo e respondendo bastante. Cada tratamento novo que começa é uma esperança nova”, disse.

Completando 30 anos nesta quarta-feira (24), Arlindinho também comentou sobre a pressão de ser músico no mesmo ritmo que o pai. “É difícil ser filho de um grande sambista, as comparações acontecem. Meu pai considero como o Pelé do samba. Mas tô aqui, cheguei aos 30”, disse.

Em setembro, Arlindinho comentou com Rica Perrone sobre o vício em cocaína do pai, que parou com as drogas pouco antes do AVC em 2017. “Meu pai estava no melhor momento da vida. Ele estava me lançando, passando bastão. Ele queria que as pessoas me conhecessem como artista”, contou.

“Ele estava há alguns meses sem usar drogas. Ele nunca tinha falado disso porque queria esperar minha irmã crescer. Mas logo que contou, aconteceu tudo isso (o AVC do pai). Eu sempre soube. Ele me contou quando eu tinha 11 anos. Eu peguei aversão a drogas. Trato bem todo mundo, até quem usa. Mas eu não uso. Minha vibe é completamente outra. Um cara tão vencedor, inteligente, amigo, educado. Meu pai só fez mal para ele. Ele fez bem para todo mundo. Nunca tratou ninguém com indiferença”, disse o cantor.