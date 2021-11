Esposa de William Bonner é internada às pressas e passa por cirurgia de emergência: “Cisto cresceu”

Natasha Dantas, esposa de William Bonner, voltou aos holofotes nesta quinta-feira, 25 de novembro, após uma notícia bomba. Aliás, a fisioterapeuta confirmou que precisou passar por uma cirurgia de emergência e deu todos os detalhes em sua conta pessoa no Instagram. Assim, a confirmação da notícia surpreendeu.

“Ontem passei por uma vídeo histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma. Há mais ou menos 5 anos, minha ginecologista descobriu um cisto – até então de tamanho pequeno – no corpo do meu útero e seguimos o acompanhando”, começou a explicar a esposa de William Bonner.

“Faço exame preventivo anualmente e isso ajuda a descobrir probleminhas, na maior parte das vezes em fase inicial. Esse ano vimos que esse cisto cresceu e começou a apresentar alguns sintomas. Fui atendida por duas ginecologista e ambas decidiram retirá-lo”, contou a fisioterapeuta.

“O que antes tinha o tamanho de quase 2 cm, ontem já estava com 3 cm. Fizemos tudo direitinho e, graças a Deus, a ‘casinha’ está limpinha agora rs. Mas, agradeço todas as mensagens de carinho e preocupação que tenho recebido. Agradeço também as minhas ginecologistas”, disse ela.

“Que todas as vibrações positivas voltem para vocês das melhores formas! Mulheres, cuidem-se!!!”, finalizou Natasha Dantas. Aliás, em uma das fotos, por exemplo, a fisioterapeuta recebe o carinho de William Bonner. Isso porque o jornalista acabou indo visitar a mulher no hospital e levou todo o seu amor.

WILLIAM BONNER SE SEPAROU DE FÁTIMA BERNARDES EM 2016

Além disso, cabe ressaltar que William Bonner teve um casamento de duas décadas antes de Natasha. Aliás. Não era um simples relacionamento e sim uma união de 26 anos com Fátima Bernardes. Da relação, nasceram os três filhos do âncora do JN.