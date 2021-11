Essa bebida ‘milagrosa’ de cenoura, limão e laranja te fará perder peso em poucos dias

Perder peso continua sendo um grande desafio na vida de muitas pessoas, que sofrem com dificuldades para queimar as calorias indesejadas. O problema fica ainda maior quando o indivíduo não pratica exercícios físicos e evita dietas, fazendo com que o peso aumente cada vez mais.

O mercado atualmente dispõe de uma grande quantidade de maneiras de emagrecer, incluindo procedimentos invasivos, como cirurgias para redução de gordura localizada, e diversos remédios com função emagrecedora.

Mas existem alimentos simples que podem ajudar muito quem está pretendendo perder aqueles quilinhos sobrando. Abaixo você conhecerá um suco que promete reduzir o peso de forma totalmente saudável.

Suco de cenoura, laranja e limão

Essa bebida é feita com alimentos termogênicos que são aqueles que apresentam uma maior dificuldade em ser digeridos pelo organismo, desta forma levando a um consumo maior na quantidade de energia e caloria para a realização do processo de digestão. Para fazer o suco, você vai precisar de:

– 2 centímetros de gengibre

– 4 cenouras

– 1 maçã picadas sem sementes

– 2 laranjas (suco)

– 1 limão (suco)

– 1 colher de sopa de hortelã picada

– 125 ml de água de coco ou água gelada comum

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata bem até ficar uma mistura homogênea. Depois disso, tome imediatamente. Se preferir pode acrescentar cubos de gelo. O uso da bebida deve ser associado a uma dieta adequada e prática de exercícios para que o efeito seja melhor. Procure um nutricionista caso tenha dúvidas sobre o processo de emagrecimento.