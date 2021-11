Estado de saúde de Celine Dion é atualizado por família: “Não consegue mais andar”

A cantora Celine Dion não está conseguindo mais sair da cama nem andar, conforme revelou um familiar da artista à revista Here. Segundo a publicação, uma parente da canadense afirmou que ela sofre de dores na perna que a impossibilita de se locomover. A dificuldade se deve a uma doença de Celine, que a deixa fraca e com perda de peso. Por causa dos sintomas, a cantora adiou shows que ia fazer em Las Vegas, nos Estados Unidos, em novembro.

“Ela não consegue mais se levantar da cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso. É uma doença que pode exigir uma longa convalescença. Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada por vários meses ou até um ano. Porque seus sintomas são mais preocupantes do que o esperado”, disse a parente da artista.

Em outubro, Celine Dion avisou que teria que adiar a estreia de sua nova turnê, o Courage World Tour, que estava agendada para ser realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora alegou que está com espasmos musculares severos e persistentes, condição que a impede de ensaiar para sua apresentação. Os shows da artista iriam acontecer no recém-construído Resort World Theatre, a partir de novembro, com reapresentações em janeiro e fevereiro do 2022.

Celine Dion lamenta sobre estado de saúde

Nas redes sociais, Celine lamentou sobre seu estado de saúde. “Estou com o coração partido por isso. Minha equipe e eu temos trabalhado em nosso novo espetáculo nos últimos oito meses, e não poder estrear em novembro me entristece além das palavras. Agora, tenho que me concentrar em melhorar (…) Quero superar isso o mais rápido possível”, afirmou a cantora.

Através de um comunicado, Celine detalhou sobre sua condição de saúde, que vem “experimentado espasmos musculares severos e persistentes que a impedem de agir”. Agora, a nova previsão de estreia do Courage World Tour, a primeira turnê sem o marido, o empresário René Angelil, morto em 2016, está agendada para março de 2022.