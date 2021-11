Estado melhora estrutura nos aeródromos do Vale do Juruá

Neste final de semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), realizou visita técnica aos aeródromos do Vale do Juruá. Por determinação do governador Gladson Cameli foram investidos R$ 16 milhões na reforma e manutenção de cinco aeródromos do Acre (Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão e Feijó).

O governo do Acre realizou serviços de recuperação das pistas de pouso, cercamento, sinalização de pistas, troca de telhados, além das readequações de guichês, reforma de banheiros, construção de locais com acessibilidade e pintura de terminais de passageiros.

“É uma determinação do governador Gladson Cameli garantir mais segurança para os passageiros durante pousos e decolagens e estamos realizando essa visita técnica aos aeródromos do Vale do Juruá para verificar todo trabalho desenvolvido”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Segundo o diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, as reformas nos aeródromos do Vale do Juruá são essenciais para população. “Nessa região há circulação de aeronaves de pequeno porte que deslocam diariamente e com esse trabalho de manutenção e revitalização dos aeródromos, a mobilidade e trafegabilidade aérea entre deve garantir melhorias”, enfatizou.

Em 2021, o setor aeroportuário no Vale do Juruá foi fortalecido com as reformas. No município de Porto Walter, 40 mil pessoas passaram a ser beneficiadas com a reforma do aeródromo da cidade, onde foram aplicados mais de R$ 4 milhões. Dessa forma, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) garantiu por meio da portaria nº 6060, publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de outubro a liberação da pista para pousos e decolagens.

Outro aeródromo revitalizado e entregue para população é o de Marechal Thaumaturgo com investimento de R$ 2 milhões em melhorias.

Em fase de conclusão no aeródromo de Tarauacá, foram investidos um montante de R$ 2 milhões em serviços de recuperação da pista de pouso, sinalização, pintura e adequação do espaço.

No município de Feijó, o governo do Estado trabalha em um plano de recuperação da pista e o aeródromo entrou em fase finalização, com equipe atuando no serviço de sinalização horizontal da pista de pouso.

Dando continuidade, no município de Jordão, a reforma em R$2,4 milhões do aeródromo tem seguido as determinações da Anac e projeto de recuperação.

Importante na região do Alto Acre e em fase de finalização, o aeródromo de Xapuri, recebeu serviços de recapeamento e manutenção. Uma equipe técnica tem trabalhado para conclusão do serviço de cercamento e posterior entrega da reforma, o aeródromo deve alavancar o turismo local.

O Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) atuou para atender as exigências do padrão da Anac e as melhorias nos aeródromos devem garantir a trafegabilidade, bem como melhorar a logística, a mobilidade e o bem-estar na região do Vale do Juruá. Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.