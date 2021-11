Estudo comprova que sua mãe gosta mais dos netos do que de você

Sabe o vínculo especial que sua mãe parece ter com os seus filhos? Aquele que ela mantém apenas com eles e nem mesmo com você? Um novo estudo americano revela que a resposta neurológica das avós em áreas do cérebro relacionadas à afetividade é maior para os netos do que para outras pessoas. O autor do trabalho é James Rilling, antropólogo e professor de ciências comportamentais da Emory University, de Atlanta.

O estudo foi publicado na revista Proceedings of the Royal Society B, e analisou 50 avós que relataram ter relacionamentos positivos com seus netos e alto nível de envolvimento com eles. As mulheres foram submetidas a exames de ressonância magnética funcional, que medem mudanças no fluxo sanguíneo cerebral.