Etapa do II Circuito Sesc de Corridas em Rio Branco tem sucesso de público

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre realizou neste domingo, 31, o Circuito Sesc de Corridas. O evento movimentou as ruas da capital com cerca de 400 participantes, dentre atletas amadores, profissionais e grupo da Terceira Idade.

A largada aconteceu no Sesc Bosque às 7 da manhã, com percursos de 3km, 5 km e 10 km de corrida, que renderam a todos os participantes medalhas e para os 1°, 2° e 3° lugares, troféus de cada categoria.

O coordenador de Esporte e Lazer do Sesc, Jesus Wgleison, falou sobre os benefícios para a comunidade. “O Circuito Sesc de Corridas é uma importante ação para a comunidade de enfrentamento à situação que vivemos no país de sedentarismo e inatividade física. O que queremos é despertar nas pessoas a importância da prática de atividade física e de um estilo de vida saudável, do gosto pelo esporte”, ressaltou.

Na categoria comerciário masculino, o atleta Emerson Pereira destacou a importância da corrida. “Para mim, essa está sendo uma experiência extraordinária. Eu sou profissional de Tecnologia da Informação e a minha rotina diária é longa, trabalho durante todo o dia e ainda preciso treinar ao lado da minha esposa. Competir foi muito gratificante”, afirmou.

O Circuito Sesc visa promover a socialização das pessoas, através da integração pelos esportes, além do estímulo à prática da corrida de rua. As atividades têm como objetivo promover a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e do público em geral através do esporte.

Fotos: Assessoria