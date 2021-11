Ex-atriz da Globo passa por dificuldades e está tendo que dormir em um banheiro de posto de gasolina

Após viver um passado glamuroso e uma carreira artística muito bem sucedida, a atriz Regina Poltergeist, de 50 anos, está vivendo um drama pessoal e hoje está tendo que dormir em um posto de gasolina.

Em entrevista concedida ao portal UOL, a atriz conhecida popularmente pelo nome de Regininha Poltergeist disse que atualmente está tendo que dormir em um posto de gasolina, na cidade do Rio de Janeiro, e que essa dura realidade a assolou há duas semanas após não ter mais condições financeiras de pagar aluguel.

Regininha Poltergeist disse que tem ajuda de pessoas para se alimentar

A atriz que já fez trabalhos no humorístico Zorra Total afirmou que está tendo que contar com ajuda de amigos para se alimentar. Ela também disse que só toma banho quando é possível, já que para que isso aconteça, ela necessita ir a um clube que fica próximo ao posto de gasolina.

Ao UOL ela disse que precisa de ajuda para se reestabelecer e que não consegue dormir direito, pois o único local que consegue descansar é no banheiro do posto e que às vezes, nem isso é possível, porque às pessoas a acabam expulsando do local.

Regininha Poltergeist já namorou com Eri Johnson, Rubinho Barrichello e Paulo Ricardo

Por fazer trabalhos como modelo na década de 90, a atriz teve uma vida repleta de romances onde acabou se envolvendo com três pessoas conhecidas do grande público, o ator Eri Johnson, o piloto Rubinho Barrichello e o cantor Paulo Ricardo.

Com formação em balé clássico, ela também fez trabalhos como bailarina em sua carreira artística. Além dos trabalhos na TV e no teatro, ela também participou de filmes adultos.