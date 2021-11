Ex-BBB Gleici Damasceno escandaliza com vestido preto recortado: “Perfeição”

Gleici Damasceno chamou atenção na noite desta terça-feira (23) ao participar de uma premiação.

A ex-BBB apareceu com um look fatal: um vestido preto com recorte na barriga e uma fenda que subiu até a cintura. O visual foi escolhido para o prêmio Potências Negras, que ela apresentou.

Com cliques da fotógrafa Emilie Rey, a vencedora do BBB18 legendou: “Dia pra guarda na memória com muito carinho. Apresentando o prêmio Potências ao lado dessas pessoas lindas, Thelminha e João Luiz Pedrosa. Muita alegria!”. Ela dividiu o palco com os também ex-participantes do Big Brother Brasil.

Seguidores caíram de amores pela bela: “A palavra que define é perfeição”, soltou um nos comentários. Outro opinou: “Meu Deus, essa mulher tá cada dia mais linda!”. Confira: