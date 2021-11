Ex de Eduardo Costa é fotografada na cama com outra mulher

Modelo e única detentora do título de Miss Bumbum México, a brasileira Sheyla Mell abusou da sensualidade durante um ensaio fotográfico e exibiu o tão premiado bumbum que rendeu títulos no Brasil, México, Colômbia e até mundial, quando disputou a faixa de Musa da Copa do Mundo.

Sheyla, que estampou as capas das principais revistas masculinas do país, além de uma em Portugal, outra no Peru e na Bolívia, está bombando no OnlyFans e falou sobre o sucesso que tem feito na plataforma.

“Entrar para o time de mulheres gostosas do OnlyFans foi algo desafiador mas que está sendo promissor. Hoje eu ganho para ficar dentro de casa, é como se a plataforma me pagasse para eu não fazer nada, apenas me exibir, o que não é problema nenhum para mim. Adoro ser desejada”, disse a beldade.

Esta semana a Miss Bumbum movimentou a web ao contar para seguidores de suas redes sociais que estava lançando um vídeo novo no OnlyFans, mas algo que ela jamais tinha feito antes, nem diante das câmeras e muito menos fora delas: Sheyla teve sua primeira experiência sexual com uma mulher, filmada, gravada e publicada na plataforma. A felizarda que dividiu a cena com a dona do bumbum mais famoso do México é a modelo Bruna Sena.

“Nunca passou pela minha cabeça que eu tocaria outra mulher. Sempre me julguei tão bem resolvida com o que diz respeito a minha sexualidade. Dei de cara na porta e fui pra cama com uma mulher gostosa e que me fez enxergar outras possibilidades de prazer. Os assinantes da minha conta estão enlouquecidos pedindo mais”, revelou.