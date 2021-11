Ex de Luciano Camargo detona Zilu e verdades vem à tona

Cleo Loyola usou seu perfil do Instagram neste domingo, 07 de novembro, para detonar a ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu Godoi. A ex de Luciano Camargo falou o quão foi desrespeitoso Zilu usar a música de Marília Mendonça, ‘Amante não tem lar’ para alfinetar Graciele Lacerda, atual do sertanejo.

“Só sei de uma coisa, momento de muita reflexão e a pessoa dar valor às outras enquanto estão vivas, né zilu, seu pai morreu aqui em goiânia, quem foi que pagou mesmo o caixão? o enterro dele? Quem estava pagando o plano de saúde dele? conta pra nós, hâ? agora você fica colocando música cara, que falta de respeito a família”, disse Cleo Loyola para Zilu Godoi.

Cleo Loyola afirma que Zilu Godoi abandonou a mãe

Além disso, Cleo Loyola fez questão de ressaltar que Zilu Camargo foi para os Estados Unidos porque não consegue se manter no Brasil. Ela ainda deixou claro que a ex de Zezé deixou a mãe doente e sozinha.

“Pelo amor de Deus, toma seus remédios minha jovem, enquanto isso sua mãe está aqui também, doente, você continua nos estados unidos porque você não consegue sobreviver no Brasil, por amor ao zé botinha.Você faz tudo para chamar atenção por causa dele. Minha filha, já era, cê já perdeu. Viva, seja feliz que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Valorize sua família, você virou uma biscoiteira, lamentavelmente”, continuou Cleo Loyola.