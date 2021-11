Ex-juiz paraguaio que escapou de atentado e matou brasileiro em 2018 é morto a tiros

O ex-juiz paraguaio Pedro David Galeano, de 36 anos, foi morto a tiros, dentro do próprio escritório, em Coronel Oviedo (PY), nesta quarta-feira (17). A vítima que também era presidente da Ordem dos Advogados do Departamento de Caaguazú, no Paraguai, foi alvo de uma tentativa de homicídio em 2018, porém reagiu e matou a tiros um brasileiro.

Ambas as informações foram confirmadas ao g1 por uma fonte da Segurança Pública de Ponta Porã (MS), cidade brasileira que fica na fronteira com o Paraguai.