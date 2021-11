Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles diz que Moro é “comunista” e “a favor de drogas”

Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, disse nesta quarta-feira (24/11) que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro é comunista, favorável a drogas e “traíra”. Salles afirmou que tirou essas conclusões da convivência que teve com o colega de ministério no governo Bolsonaro por cerca de um ano e meio, até Moro pedir demissão em abril de 2020.

“O cara (Sergio Moro) aceitou ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, sabendo que não tinha nada a ver com o governo. Que ele é de esquerda, é contra as armas, a favor de drogas, tem uma visão… O Moro é comunista, lógico que é comunista”, disse Salles mais cedo na Jovem Pan.

Leia mais em Metrópoles.