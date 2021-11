Ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre pavimenta caminho rumo à Aleac

Deus ajuda quem cedo madruga

Conhecido por acordar cedo e por sempre “filar” um cafezinho na casa de populares quando era prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT) está de olho em uma vaga na Aleac para a próxima legislatura. O ex-prefeito, que continua acordando cedo, tem usado os fins de semanas para fazer política. “Estou fazendo visitas nos finais de semana. A recepção tem sido muito boa nos bairros”, disse à coluna.

Carinho

Segundo o ex-prefeito, por onde anda tem recebido o carinho das pessoas, que recordam com saudosismo da época em que foi o chefe do Executivo municipal. “Muito carinho das famílias… com palavras de incentivo para o retorno à vida pública”.

Puxador de votos

Marcus Alexandre é uma peça importante no tabuleiro político. O petista tem potencial para ser o candidato mais votado do estado nas eleições do ano que vem, e com isso aumentar a bancada do PT na Casa legislativa do estado, que hoje conta com duas cadeiras, a dos deputados Daniel Zen e Jonas Lima.

Sem merenda

Hoje, o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) levou à tribuna da Aleac uma denúncia grave, a de que escolas estão liberando os alunos por falta de merenda. De acordo com Magalhães, o problema aconteceu na Escola Imaculada Conceição, em Feijó. “O governo anunciou com pompa que haveriam três refeições, inclusive uma reforçada. Está faltando ki-suco com bolacha”, disparou.

Reconheceu

O deputado Pedro Longo (PV), líder do Governo na Aleac, reconheceu a falta de merenda em Feijó, mas afirmou que o problema será solucionado. “Já está saindo do depósito de Tarauacá e será solucionado ainda hoje, foi uma falha de logística por causa do feriado”, justificou.

Exonerado

Foi exonerado hoje, pelo governador em exercício, Wherles Rocha (PSL), o procurador geral do Estado, João Paulo Setti Aguiar. Segundo Rocha, a medida é uma forma de proteger a PGE e o Estado, já que a PF investiga possíveis irregularidades no pagamento de precatórios no Acre. João Paulo foi citado em depoimento pelo ex-procurador Geral de Justiça, Edmar Monteiro. “Longe de mim julgar quem quer que seja. Não estou atribuindo juízo de valor, mas já que o Estado e a PGE estão em foco, precisamos protegê-los. Por isso, é interessante afastar o procurador para que as investigações sigam acontecendo da melhor forma possível”, justificou o vice-governador.

Indignado

Pego de surpresa com a exoneração, João Paulo Setti disse estar “indignado” com a decisão. “Com surpresa e certa indignação, recebi, por meio de uma ligação do chefe de gabinete do vice governador, Wherles Rocha, que está no exercício do governo do Estado, que serei exonerado do cargo de Procurador Geral do Estado. Mesmo não entendendo tal atitude, como servidor público e cidadão é meu dever acatar as decisões das autoridades constituídas e continuar trabalhando pelo bem do Estado do Acre”, disse.

Dignidade menstrual

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta (3) a Lei de nº 3.795, de 27 de outubro de 2021, de autoria do deputado estadual Chico Viga (Podemos), que institui a obrigatoriedade do fornecimento de absorventes femininos nos banheiros das escolas públicas estaduais. Diferente do Acre, no dia 07 de outubro o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou o Projeto de Lei de nº 4.968 que previa a distribuição gratuita absorventes para estudantes e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Fartura

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) recebeu um agradecimento público de ninguém menos que o DJ Alok, um dos mais prestigiados do mundo. A gratidão foi pelo apoio do deputado ao projeto Campo da Fartura, dos indígenas Huni Kuin. “Estamos muito felizes com os avanços do projeto Campo da Fartura, uma parceria com o Cacique Mapu Huni Kuin. Agradecemos aos que se unem ao projeto como o deputado estadual Luiz Gonzaga pelo apoio jurídico e fé no projeto desde o início”, disse o DJ.

Empresariado

Em uma agenda na sede da Federação das Indústrias (FIEAC) nesta quarta, o senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu com representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. De acordo com José Adriano, presidente do Fórum e da FIEAC, Petecão tem sido um importante parceiro da indústria acreana e brasileira. “A Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem acompanhado e elogiado sua atuação e faço aqui esse registro. Somos gratos e esperamos que continue apoiando o setor privado, que é o verdadeiro responsável pela geração de emprego e renda”, disse.