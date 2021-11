Ex-vereador Ruy Birico passa mal, desmaia dentro de casa e é socorrido pelo Samu

O ativista político Ruy Birico, filiado ao PSL, de 61 anos, está sob cuidados médicos após sofrer um desmaio em casa, no Conjunto Manuel Julião, na manhã desta sexta-Feira (5). Levado ao Pronto Socorro do Hospital de Base pelo Samu, ele foi medicado e liberado para voltar à residência por volta do meio dia, com a exigência de retorno ao hospital a partir das 14 horas, quando saem os resultados dos exames a que foi submetido.

