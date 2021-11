Exposição fotográfica leva imagens de Rondônia à COP26

A exposição “For those who are to come“, instalada na Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, na Escócia, contará com fotos de artistas da região norte do Brasil.

Entre eles, Marcela Bonfim, fotógrafa conhecida em Rondônia. Dentre as fotos selecionadas, os curadores escolheram imagens que retratem algumas das faces da Amazônia, representadas por ribeirinhos, quilombolas, negros ou indígenas.