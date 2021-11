Faccionado é confundido com rival e acaba morto em Rio Branco

Mais uma morte envolvendo membros de organização criminosa é registrado na capital acreana. O membro da facção Bonde dos 13, Jeferson de Paiva Freire, de 25 anos, foi morto golpes de ripa, gogó de garrafa e de faca na madrugada deste domingo (28), na rua Anderson Alves, no bairro Recanto do Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jeferson é morador do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, mas foi encontrado por populares sem vida no início da manhã na rua Anderson Alves. Moradores da região acionaram a Polícia Militar via Copom que foi ao local e encontrou o jovem com o rosto desfigurado devido os golpes de ripa, com vários cortes no peito e no pescoço feitos por faca e gogó de garrafa.

Ainda segundo informações da polícia, o irmão da vítima foi ao local e disse que Jeferson pertence a facção Bonde dos 13 e que pode ter sido confundido como membro da organização criminosa rival, o Comando Vermelho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Após a perícia, agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).