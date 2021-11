Fadinha na NBA! Rayssa Leal vê jogo do Lakers e zoa LeBron James: “Carequinha”

Curtindo o período sem competições depois de ser bicampeã da Street League , Rayssa Leal (confira galeria de fotos abaixo) acompanhou a vitória de ontem do Los Angeles Lakers sobre o Houston Rockets . No Instagram, a medalhista de prata em Tóquio 2020 registrou momentos dentro do Staples Center e aproveitou a proximidade com a quadra para cutucar o astro LeBron James: ‘Tá ficando careca’.

A skatista brasileira foi acompanhada do australiano Shane Oneill, que também participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Veja abaixo o vídeo da Fadinha zoando o astro do Los Angeles Lakers: Simplesmente, Rayssa Leal, a fadinha, gastando LeBron James em pleno Staples Center. 🇧🇷🤣

pic.twitter.com/zUMcAjx3QQ — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 3, 2021 Em Lake Havasu, no Arizona, Rayssa Leal virou sobre a japonesa Momiji Mishiya na última manobra e faturou pela segunda vez consecutiva o circuito mundial. – Esse troféu é para meus amigos, meu irmão e para os meus pais! – disse Rayssa após a conquista do último sábado. FTW. BACK 2 BACK! 🏆@rayssalealsk8 | #SLSPro pic.twitter.com/CS79LaPASB — STREET LEAGUE (@StreetLeague) October 30, 2021