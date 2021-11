Falsificador de atestado médico preso em Campo Grande recebeu R$ 600 e já havia cumprido pena por homicídio

Conforme as informações do boletim de ocorrência, investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil, receberam uma denúncia de que o suspeito entregaria um atestado médico falso no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. Os policiais não foram informados exatamente onde ocorreria a transação, mas sabiam que o homem chegaria em uma motocicleta dourada.

Os investigadores decidiram permanecer nas proximidades, conseguiram ver o suspeito entregando papéis para uma mulher e o abordaram. Aos policiais, ele confessou o crime e disse que fazia as negociações por WhatsApp, cobrando R$ 10 por dia de atestado.

Ele confessou ainda ter um carimbo de uma médica que ganhou de conhecido.

A mulher que comprou os documentos falsos teve de entregar os papéis à polícia e será chamada para prestar esclarecimentos. O carimbo usado nos atestados pertencia à uma médica de Campo Grande, que registrou boletim de ocorrência sobre a perda do material em 2019.