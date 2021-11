Empresários prometem evento ‘histórico’ e contam ao ContilNet detalhes do show de Gusttavo Lima

Responsáveis pelo primeiro grande evento desde o início da pandemia no Acre, os empresários Jeferson, Franciney e Roberto, sócios na empresa JRF Produções e Eventos, são os responsáveis pelo show do Gusttavo Lima no Acre que ocorre na próxima quarta-feira (1), no Arena da Floresta, em Rio Branco.

A empresa já tem 4 anos no Acre atuando em diversos seguimentos, mas só agora decidiram seguir pelo ramo dos eventos, como explica Jeferson.

“Para ter uma ideia, durante a pandemia nossa empresa atuou com a compra e vendas de equipamentos de proteção e higiene, então sempre vimos as possibilidades e a agarramos e foi o que aconteceu com o show do Gusttavo Lima, a gente queria trazer uma grande atração, estudamos as possibilidades e chegou no consenso que o Gusttavo Lima era o nome”, destacou.

O empresário afirmou que o objetivo do grupo é consolidar-se no mercado e está investindo pesado para que o evento seja um marco e para isso contam com a produção de Rchard Brilhante, que por muitos anos trabalhou com a Pop Shows eventos. “Estamos muito bem amparados, o Richard está a frente, é o produtor, nós somos contratantes, mas é ele quem resolve”, disse.

Apesar de estar se dedicando a fazer um bom evento, ele explica que “o momento dá um frio na barriga, de um lado muitas pessoas criticam, de outro pessoas que querem ver a retomada desse setor de eventos que sabemos que foi muito afetado na pandemia”.

Por outro lado, os empresários dizem que todos os cuidados estão sendo tomados pois entendem que apesar de ser um período em que os casos de coronavírus estão em baixa, ainda estamos em um a pandemia.

“A gente não quer que as pessoas achem que não nos importamos com a vida, a gente se importa. para se ter ideia, em uma estrutura para o dia investimos pesado em banheiros, aferição de temperatura, campanhas publicitárias, para se ter ideia serão 200 seguranças, 200 banheiros. Haverão totens com alcool em gel espalhados pelo local do evento e todos os cuidados serão tomados”, detalha Jeferson.

Segundo a produção do evento, o show deve gerar mais de 600 empregos diretos e apesar de o Comitê Especial da Covid-19 ter classificado todo o estado em bandeira verde, em que permite o funcionamento de todas as atividades, a JRF eventos limitou o evento para cerca de 70% da capacidade total.

Comprovante de vacinação

Segundo decreto publicado nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial do Acre, passa a ser obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação (caderneta física, cartão de vacinação impresso em papel timbrado emitido por órgão de saúde competente ou outras instituições governamentais nacionais ou estrangeiras ou Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 – Conecte SUS) constando as duas doses ou a dose única de imunizantes contra o SARS-CoV-2 e por isso, os empresários lembram que o comprovante será exigido na entrada do evento.