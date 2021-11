Família pede ajuda para idoso de Sena Madureira que precisa fazer tomografia em Rio Branco

Residente no Bairro Niterói (Segundo Distrito de Sena Madureira), o idoso Antônio Carvalho de Jesus está precisando da ajuda da população. Aos 82 anos de idade, ele já sofreu, segundo a família, quatro AVC e no momento precisa fazer uma tomografia em Rio Branco.

De acordo com Marlete de Jesus, filha do idoso, esse procedimento custa entre 900 reais e mil reais, verba essa que a família não dispõe. “Temos enfrentado dias difíceis, mas confiamos em Deus e nas pessoas de bom coração. Meu pai perdeu a memória, não anda e precisa, com urgência, fazer essa tomografia. É por isso que estamos pedindo ajuda”, comentou.

Quem puder ajudar essa família com qualquer quantia, deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99981 4351.

Também está sendo disponível o número de uma conta:

Agência: 3340

Operação: 013

Conta Poupança: 00007961-7

A conta está no nome de Marlete de Jesus Silva, filha do idoso.