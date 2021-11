Faustão se torna sócio da Band e salário milionário ultrapassa os R$ 3 milhões da Globo; veja

O famoso ex-apresentador da Globo, Faustão voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento. Isso porque, parece que o novo programa de Fausto Silva, que vai estrear na Band no começo do ano que vem já está ultrapassando a emissora carioca. O motivo? O contratado será sócio da televisora paulista e receberá um salário mais do que milionário.

Pode ser difícil de acreditar, mas o veterano da televisão brasileira será sócio de seu programa na Band que vai ao ar diariamente a partir de 17 de janeiro. Mas, diferente do que acontece no SBT, por exemplo, que as duas partes dividem 50% dos custos e lucros, Faustão não dividirá os custos.

De acordo com o NaTelinha, a emissora é quem vai bancar os custos de produção com os 50% que sobrarem e só depois vai fazer sua “retirada”. Com isso, Faustão ficará com a outra metade, mas livre de arcar com qualquer outro problema que apareça. Por tabela, seu montante será ainda maior.

Como circula por aí, estima-se que na Globo ele receba cerca de R$ 3 milhões e em dezembro o famoso apresentadora receberá o seu último ordenado da emissora carioca. Embora seja um número grande, os boatos é que o artista consiga ganhar ainda mais com o seu novo programa na Band.