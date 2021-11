Fecomércio/AC realiza celebrações do Dia do Hoteleiro

O coordenador de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), João Bosco Nunes, convida aos interessados pelo Turismo, e em especial pela Hotelaria, a participarem das comemorações alusivas ao Dia do Hoteleiro, celebrado na terça-feira, 9, no auditório da federação. O evento tem como objetivo principal de unificar ainda mais a cadeia produtiva do turismo no Estado.

De acordo com Nunes, a data é de suma importância, vez que a entidade comemora o retorno às atividades de uma classe extremamente importante não apenas para o Acre e Brasil, mas para todo o mundo.

“A hotelaria abrange desde a pequena pousada ao grande resort. É a casa do turista em sua viagem. É o lugar sagrado dos viajantes. Desta maneira, será uma grande satisfação para nós, da Fecomércio/AC, em estar homenageando esta categoria de verdadeiros empreendedores”, explica o coordenador, acrescentando ainda que, na data, a classe comemora os 20 anos da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Acre (ABIH-ACRE). “São 20 anos da ABIH no Acre e 85 anos no Brasil. Então, estaremos aqui celebrando este grande e importante momento”, reforça.

O evento é realizado em parceria com o Sebrae no Acre e, segundo João Bosco Nunes, avigora a unificação do trade turístico e da cadeia hoteleira. “Teremos um dia intenso: contaremos com a apresentação da ABIH e uma interessante palestra com Marta Poggi, que irá falar sobre o mercado digital específico para o turismo e hotelaria, vez que ela é especializada neste tema”, diz.

“Haverá, ainda, encerrando o evento, um ato de filiação para novos afiliados da ABIH,” finaliza.