Fernanda Hassem representa o Brasil em mesa de debate online da COP26

Ladeada por Prefeitos de cidades dos Estados Unidos, Argentina e Canadá, a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem foi a única Brasileira a participar da Mesa de debate da Conferência das Nações Unidas Sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP 26), na manhã desta quinta-feira (11).

O debate aconteceu às 11:20 (horário Acre), onde Fernanda Hassem participou representando o Brasil no evento que tem como tema: Acelerando a ação climática local em municípios médios e pequenos comprometidos com o GCoM (Global Governant of Mayores for Climate & Energy).

De acordo com Fernanda Hassem, é muito gratificante participar da COP 26, representando o Brasil durante a Mesa de discussão à respeito do Pacto Global de Municípios Pelo Clima e Energia.

“Estou muito honrada em representar o Acre, minha cidade, Brasileia e o Brasil, onde estarão Prefeitos representantes de potencias mundiais, como os Estados Unidos. É um momento de discussão importante para o Brasil e o mundo”, disse Fernanda Hassem, que parabenizou entidades como a Associação Brasileira de Municípios (AMB) por dar voz aos municípios de pequeno porte.

A Prefeita também citou a importância da Reserva Chico Mendes, onde vivem aproximadamente 1.900 famílias. De acordo com a representante do Brasil na reunião online na COP 26, a intenção é inserir a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), de onde ela é vice-presidente, no Pacto Global pelo clima e energia.

A COP 26 acontece em Glasgow, na Escócia e conta com participação presencial e online. Participaram os Prefeitos Dawn Arnold (Moncton-Canadá), Mike Kelly (Kansas City-Estados Unidos) e Dr. Carlos Briner (Dell Vile-Argentina).