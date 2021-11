Festival, confraternizações, aniversários e mais; veja agora a coluna da Márcia Abreu

Confraternização Beach Tênis

A bela advogada Ana Carolina Zanini reuniu as amigas do Beach Tênis para uma noite super animada, com direito a drinks, comidas deliciosas e, claro, muita conversa boa! É big é big!

A querida e linda empresária Islei Vidon trocou de idade na última quarta-feira! A blogueira recebeu as amigas na loja Vidon para cantar os parabéns. Muita felicidades!

Encontro

Chef Suely e o agrônomo Enio Machado em clima de alegria e relax em uma bela fazenda em Sena Madureira.

Vivas

Outra empresária do ramo da moda que apagou a velinha foi Fran Amorim! As comemorações aconteceram com os amigos mais chegados.

Vivas II

Marcela Nunes Chaar ganhou todos os mimos e felicitações de amigos e familiares pela chegada da idade nova na última segunda-feira. Parabéns!

Vivas III

Votos de muitas felicidades e muitos anos de vida para a empresária Luziane Mesquita, criadora do revolucionário programa Emagrecer Saudável!

Parabéns para você!

Sinônimo de beleza, elegância e estilo, Adriana Ribeiro receberá no

próximo sábado os amigos mais íntimos para brindarem com champanhe francês a chegada de mais um ciclo de vida! Chique perde! Um click de puro charme: Margareth Lamas em sua visita às vinícolas no Sul do país. Ana Luiza Almeida recebeu os amigos mais íntimos para celebrarem a nova idade! Da coluna, nossos parabéns e muitas felicidades. O abraço de felicitações de Marcelo Moura e Gabriel Rota ao concunhado Lucas Dom pela nova idade!

Baby Chá para Fernanda

Letícia Leite recebeu das amigas Janaína Longuini e Natália Martins, baby chá supresa! Mamãe Letícia e Papai Ricardo Leite são só alegria com a chegada da cegonha! Fernanda está chegando!

Formatura

Parabéns a Clarisse Claros, formanda em medicina da Universidade Uninorte! Fetac em Cena é realizado no Vale do Juruá

Em sua 13° edição, o festival Fetac em Cena, realizado pela Federação de Teatro do Acre (Fetac), tem programação completa do Vale do Juruá. Com 17 apresentações e cinco oficinas abertas ao público, o festival acontece de 13 a 17 de novembro, em diversos espaços públicos das cidades de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

Imperdível!