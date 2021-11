FIEAC recebe visita institucional de Rodrigo Aiache, presidente eleito da OAB/AC

Presidente da Federação das Indústrias, José Adriano, tratou com Rodrigo Aiache sobre possíveis parcerias entre as instituições

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano, recebeu, na tarde de quinta-feira, 25 de novembro, a visita institucional do presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, acompanhado do advogado Alessandro Callil.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!