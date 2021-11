Filho fala da relação com o narrador e brincadeira do neto: “Cala boca, Galvão”

Aos 45 anos e com vários títulos conquistados, o piloto de Stock Car Cacá Bueno falou da pressão que é ser filho de Galvão Bueno, que não é só seu pai, mas segundo suas próprias palavras “a voz do esporte brasileiro”.

“Eu já desci do carro de corrida e começaram a me xingar e jogar latinhas em mim. Eu mandei um dedo de volta. Me arrependo de ter feito isso, mas fiz na espontaneidade. Desde os 20 anos, eu tomo vaia. Galvão não é uma unanimidade. Ele é a voz do esporte brasileiro, mas nem todo mundo gosta. E essa pequena parcela, que não gosta dele, vai lá me xingar”, disse Cacá no canal Cara a Tapa, no YouTube.

Ele afirmou ainda que, com o tempo, conseguiu desvincular seu nome ao do pai famoso: “Demorei um pouco, mas consegui separar, consegui fazer minha carreira. Mas não tem muito jeito, sou filho dele e sempre serei. Mas não dá para ganhar nove títulos com sobrenome”.

‘Cala a boca, Galvão’, diz neto

Pai de dois filhos, Cacá também falou como é o narrador na intimidade, em especial seu lado vovô coruja: “Ele chama os netos para brincar no chão, joga bola com eles. Meu filho até grita: ‘Cala a boca, Galvão’. Outro dia ele narrou a partida de futebol no videogame para eles. Ele não pode estar sempre presente sempre, mas, quando pode, se diverte muito com eles”.