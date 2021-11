Fim de noivado, sangue nas redes e empresário decreta fim de carreira: acreana Raissa Barbosa vive má fase

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Nem tudo são flores na vida, a acreana Raissa Barbosa tem provado isso nos últimos acontecimentos envolvendo seu nome.

Raissa Barbosa ficou nacionalmente conhecida após a sua participação no reality show rural da Record, ‘A Fazenda’, pela sua participação polêmica no programa.

Recentemente a ex-Fazenda ficou noiva do ator pornô Wellington em Dubai, onde revelou aos seus seguidores fotos e vídeo do momento íntimo.

Após as juras de amor, a ‘bomba’ veio à tona e a acreana foi acusada por seu até então noivo, Wellington, de agressão.

Em uma live no Instagram, o rapaz, que ficou famoso por sua carreira como ator pornô, surgiu com o rosto ensanguentado e acusou a influencer ter causado os machucados.

Em seguida, Victor fez um story mostrando a testa e o braço com um machucado. Confira. (📸 Instagram) pic.twitter.com/jTGcLSeBw7 — RD1 – 13 Anos: Tudo sobre TV e Famosos (@rd1oficial) October 29, 2021

Por meio de um comunicado, Raissa negou que tenha agido com violência e revelou que era vítima de um relacionamento tóxico e abusivo. Ela aproveitou a ainda oportunidade para anunciar aos seguidores que optou por romper seu relacionamento com Wellington.

Após as últimas confusões e polêmicas envolvendo o nome da acreana, o produtor e empresário Danilo Faro teria abandonado a carreira artista de Raissa. De acordo com o site Terra, o irmão do apresentador Rodrigo Faro, Danilo teria feito publicações alegando que teria se afastado da acreana e ela não faria mais parte de seu casting artístico.

Veja os comentários publicados pelo site TERRA:

“Infelizmente, não vejo mais aquela menina frágil precisando de amor e um empurrãozinho para iniciarmos juntos uma linda parceria. Não está rolando, estamos afastados apesar de gostar e me preocupar tanto com você”.

Em seguida, ele apontou alguns problemas que o fizeram tomar essa decisão e aconselhou: “Raissa, terapia, cuidar da cabeça e da alma, não se consegue em festas todos os dias. A sua vida não está no on-line”.

“Sua vida está aqui fora, vivendo a vida, sendo feliz com quem você quiser e como quiser. Repense se você está conseguindo entregar aos seus fãs o que eles esperam de uma artista tão amada e talentosa como você”, completou.

Este colunista tentou contato com a agência Ponto 3 e Conteúdo Digital pelo número (11) 3085-9730, e não tivemos retorno. Nos perfis da agência e da acreana ainda existe os @ identificando uma parceria ativa.