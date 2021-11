Flamengo define programação para final da Libertadores

O Flamengo já tem definida a programação para a disputa da final da Libertadores, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, no Uruguai, contra o Palmeiras. A delegação viaja para Porto Alegre dia 19 para jogos contra o Internacional e Grêmio e não retornará ao Rio de Janeiro antes da ida para Montevidéu.

Todos os treinamentos no período em que o Flamengo ficar no Rio Grande do Sul serão realizados no CT do Grêmio, local que o técnico Renato Gaúcho conhece bem.