Flamengo deixa hotel e embarca para o Uruguai para a disputa da final da Libertadores

No Uruguai, o Flamengo vai treinar no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol. A estrutura foi montada, inclusive com um academia criada com aparelhos alugados, e estará pronta assim que os jogadores chegarem. A primeira atividade acontece na tarde desta quarta-feira.

A delegação rubro-negra deixou Porto Alegre após dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. O time venceu o Internacional no sábado e empatou com o Grêmio na terça-feira, na reta final da preparação para a final da Libertadores.

Próximo destino: Montevidéu. A delegação do Flamengo viajou na manhã desta quarta-feira para o Uruguai, onde disputará a decisão da Libertadores no sábado, contra o Palmeiras. Com o apoio de cerca de 30 torcedores, jogadores e comissão técnica deixaram o hotel em Porto Alegre por volta das 9h (de Brasília) rumo ao aeroporto.

