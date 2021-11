Flamengo é denunciado no STJD por manifestação homofóbica da torcida

Nas imagens usadas na denúncia, parte da torcida do Flamengo canta as seguintes palavras: “Arerê, gaúcho dá o c* e fala tchê”. A Comissão Disciplinar da corte fará o julgamento na próxima segunda-feira (8/11), às 13h.

A denúncia feita pela Procuradoria do STJD partiu de uma apresentação de “Notícia de Infração” feita pelo Coletivo de Torcidas Canarinho LGBTQ, com imagens de torcedores que faziam o canto homofóbico. Ao analisar as imagens de vídeo, a Procuradoria entendeu que “o comportamento da torcida do Flamengo se enquadra no artigo 243-G do CBJD”.