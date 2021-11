O Flamengo perdeu o lateral Filipe Luis por lesão antes do fim do primeiro tempo contra o Palmeiras. O lateral saiu com dores na panturrilha esquerda.

O problema é reincidente. No começo de setembro, o veterano teve que deixar a equipe por alguns jogos. Ele retornou, mas voltou a sentir, desta vez uma contusão na coxa direita.

Vale lembrar que Filipe renovou com o Flamengo por mais uma temporada. O contrato atual vencia em dezembro, mas vai até o fim de 2022, e já foi registrado na CBF.