Flamengo x Bahia: onde assistir, horários e escalações

Engasgado com o empate polêmico contra a Chapecoense, o Flamengo quer dar uma resposta diante de seu torcedor. Com 54 pontos, a equipe carioca está na 3ª colocação, 14 pontos atrás do líder Atlético-MG. Vencer é manter viva a briga pelo título.

A combinação de resultados da rodada não foi boa para o Tricolor Baiano. A equipe hoje é a primeira fora da zona do rebaixamento na 16ª colocação. O Bahia 3 pontos a mais que o Juventude 17º. Vencer significa ganhar distância do Z4 e distanciar o risco de rebaixamento. Veja mais detalhes da partida. Escalações (prováveis):

Flamengo: Gabriel Batista (Diego Alves), Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Ramon; Willian Arão, Diego e Andreas Pereira; Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele, Daniel e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: quinta-feira (11/11/2021)

Horário: 19h

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Transmissão: Premiere