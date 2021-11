Flaviano revela ao ContilNet que vereadora Michelle faz parte de seus planos para Eleições 2022

A vereadora Michelle Melo (PDT) tem tudo para ser uma das estrelas das próximas eleições. Isso porque, hoje, Michelle é uma das vereadoras mais atuantes do Acre e, naturalmente, a imprensa acreana já começa a acompanhar o desdobramento de sua trajetória política.

A vice-presidente do parlamento mirim, em entrevista ao ContilNet em ocasiões anteriores, já falou sobre as próximas eleições e a possibilidade de concorrer à uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A narrativa ganha um próximo capítulo neste último final de semana: uma reunião com o deputado federal e presidente do MDB-AC, Flaviano Melo, pode ter dado uma pista à respeito do futuro de Michelle.

Ao ContilNet, na manhã deste sábado (6), Michelle fala sobre o encontro, que teve direito a registro nas redes sociais do deputado federal. “É uma satisfação ser recebida por esse grupo tão seleto de políticos, aproveitei e contei ao Dep. Flaviano Melo que minha vozinha de 93 anos faz questão de ir às urnas votar para garantir seu voto à ele, uma fã de longa data do deputado. Foi um momento ímpar e que trouxe uma conversa política sobre projetos futuros, minha admiração e respeito por todos que me receberam tão carinhosamente”, confessa, sem dar pistas sobre o assunto do encontro.

Mas Flaviano abriu o jogo. Em entrevista à nossa reportagem, um dos maiores caciques da política acreana afirma que está empenhado em montar uma chapa competitiva, ‘à altura do partido’, e que Michelle faz parte de seus planos. “Com a nova legislação eleitoral, um partido grande que nem o MDB precisa qualificar ainda mais suas chapas. O trabalho da Michelle fala por ela. É uma jovem parlamentar de grande atuação na Câmara Municipal e tem em sua família grandes lideranças que escreveram sua história aqui no MDB”, confessa o deputado e presidente regional da sigla.

A presidente da aguardada CPI do Transporte Público foi, formalmente, convidada por Flaviano a fazer parte do casting da sigla. “Sendo assim, eu e a executiva estadual do Glorioso, fizemos um convite formal para que a Michelle esteja conosco nas próximas eleições. Agora, o pleito que ela pretende disputar e se vai ou não aceitar o convite, sãos decisões que ela tomará junto ao grupo que a ajudou a chegar onde chegou. Ficaria muito feliz em tê-la no MDB, o convite foi feito. Agora é aguardar”, declara Flaviano.

Além do atual partido, o PDT – e agora, confessadamente, o MDB – pelo menos outros dois grandes partidos teriam interesse no nome de Michelle em uma chapa: os partidos PSD e PSB.

Confira mais fotos do encontro: