Forte ventania causa prejuízos e derruba árvores em Cruzeiro do Sul

Os fortes ventos que atingiram a cidade de Cruzeiro do Sul, na tarde desta segunda-feira (29), destelhou uma escola no bairro João Alves e derrubou uma árvore no Aeroporto Velho que afetou a rede de energia elétrica.

A ventania teve início às 16 horas e durou poucos minutos com intensidade, mas foi o suficiente para arremessar o telhado da escola Raimundo Quirino Nobre na rua. Momento em que a unidade de ensino destelhou, não havia movimento de carro nem de pedestres no local.

A Secretaria Municipal de Educação informou que a escola está passando por uma reforma e a empresa ainda não entregou a obra para o município. Os responsáveis pela reforma foram informados para providenciar a retirada do material da via que ficou interditada por algumas momentos.

No Aeroporto, uma árvore tombou por conta da força do vento e atingiu a rede de energia elétrica. Por conta o ocorrido, os bairros Aeroporto Velho, Santa Terezinha, Divisor, Boca da Alemanha, Canela Fina e Nova Olinda ficaram por algum tempo sem o fortalecimento de energia elétrica.

Logo que o incidente aconteceu, os trabalhadores das equipes de manutenção que prestam serviços para a Energisa compareceram para recuperar a rede de energia. O sistema deve ser reestabelecido ainda durante a tarde desta segunda-feira.

A árvore que caiu tomou parte da pista da Avenida 25 de Agosto, em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação. Apesar da avenida ser uma das mais movimentadas da cidade, nenhum carro foi atingido e também não passavam pedestres no local no momento do incidente.

Via-Voz do Norte