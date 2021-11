Fóssil de criança de 250 mil anos é encontrado na África do Sul

“Ao juntarmos o crânio, vimos que não havia partes repetidas e que muitos trechos se encaixavam, indicando que todos eram de uma única criança”, explicou o paleoantropólogo Darryl de Ruiter.

Os ossos estavam em uma passagem extremamente remota do complexo de cavernas Rising Star, local original da descoberta dos primeiros restos de Homo naledi, revelados em 2015. A região é chamada de “berço da humanidade” graças aos vários fósseis do gênero Homo encontrados no local.