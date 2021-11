Foto de Marília Mendonça e filho viraliza na web por semelhança. Veja

Uma foto de Marília Mendonça ao lado do filho Leo, de quase 2 anos, viralizou nas redes sociais. Isso porque a Rainha da Sofrência aparece criança, e a semelhança entre os dois impressionou os internautas.

A composição foi postada no Twitter pelo perfil @oursinais esta semana com a legenda “mini clone da mamãe dele”. O tweet logo rodou a web, com os internautas impressionados com o quanto Leo é parecido com Marília.

“Até a curvinha da sobrancelha, igualzinho, coisa mais linda”, escreveu uma fã.” É a versão masculina da Marília Mendonça, coisa mais lindaaaa”, afirmou outra. “Até a sobrancelha, ô meu Deus”, escreveu outra.

