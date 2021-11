Fotógrafo cria projeto para registrar ‘presença e importância’ de vendedores e artistas de rua em Porto Velho

Passar por vendedores ambulantes e artistas de rua em avenidas de Porto Velho faz parte do cotidiano dos moradores da capital. Mas por muitas vezes, a pressa no trânsito e a agitação da rotina faz com que o trabalho desses profissionais acabe passando despercebido.

Pensando nisso, o fotógrafo Marcelo Xavier desenvolveu um projeto social para fotografar os trabalhos e vivências de profissionais autônomos em espaços públicos da cidade. A ideia é registrar a presença deles no cotidiano urbano.

“A fotografia é um registro da existência de uma pessoa nesse mundo. Para além das boas memórias, familiares e amigos, fica também o registro da presença no cotidiano da cidade. A ideia é documentar, sempre com dignidade, a presença e importância desses profissionais no cotidiano urbano”, explicou o fotógrafo.

Reconhecimento na internet

Marcelo iniciou o projeto na semana passada fotografando o artista de rua Felipe, que trabalha com malabarismo vestido de palhaço em semáforos de Porto Velho. Todo o processo de convidar o artista para fazer as fotos e o resultado delas, foram gravados em um vídeo que o fotógrafo publicou nas redes sociais.

O segundo ensaio foi com o Manuel, que vende pipoca na avenida Jorge Teixeira. Os vídeos do ensaio com o pipoqueiro somam mais de 30 mil visualizações no perfil de Marcelo.