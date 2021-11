Fotos: artesã faz sucesso com bonecas realistas de bebês

“Existem bebês ‘reborn’ prematuros e até bonecas do tamanho de uma criança com pouco mais de 1 metro de altura. Existe muita variação de opções no mercado. Nosso público é muito grande, entre colecionadores e crianças”, contou Ana.

Em 13 anos de carreira, Ana Paula já criou 1,2 mil bonecas e vende em vários estados do país e no exterior.

A técnica utilizada por ela surpreende pela semelhança com bebês humanos e expressões realistas do rosto, corpo, mãos e pés.

