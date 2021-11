Fotos de mansão de Marília Mendonça e valor deixado como herança pela cantora chamam a atenção

A morte precoce de Marília Mendonça deixou uma sensação de luto e comoção, não apenas entre os amigos e familiares, mas também em todos os admiradores anônimos da cantora, que choraram sua perda na última sexta-feira (05/11).

Marília Morava com seu filho Léo em Goiânia, no estado de Goiás. Após a morte da cantora sertaneja fotos da mansão onde ela vivia com o único herdeiro direto começaram a circular, mostrando várias partes da residência luxuosa.

A mansão onde Marília morava se tornou assunto quando a artista, que morreu após um acidente de avião, mostrou algumas partes da residência enquanto se apresentava na live Todos os Cantos da Casa. A famosa deu a amostra da residência durante a pandemia.

A casa de Marília não mostra tanta ostentação, mas tem móveis de muito bom gosto e traços intimistas. Quando a artista mostrou a residência na época da live, o assunto se tornou um dos mais falados nas redes sociais entre os fãs da artista.